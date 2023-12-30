Дженоа и Интер не смогли выявить сильнейшего в поединке 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор игры Дженоа – Интер на "Футбол 24".

Интер имел немного большее преимущество до перерыва, но открыть счет удалось под конец первого тайма. Арнаутович удачно сыграл на добивании, подкатившись на отскок после сейва вратаря.

Дженоа сенсационно остановила Интер – Малиновский и Ко снова огорчили гранда, украинец в роли невидимки

Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете. Это Дрегушин точным ударом головой замкнул подачу Гудмундссона с углового. Малиновский вышел на поле на 62 минуте, однако украинец не повлиял на результат – игра завершилась со счетом 1:1.