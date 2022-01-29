"Це не потрапило у трансляцію, але суперник відразу підійшов до мене і попросив вибачення. Буквально через десять секунд. Зробив це лише на полі, у роздягальню не заходив. Всі хлопці мене підтримали, сказали, що це футбол. Говорили, що я молодець, адже не побоявся піти до кінця. Це був ігровий момент, ніхто від такого не застрахований.

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Лікарі кажуть, що через п'ять днів я зможу зняти пов'язку з носа і почну дихати. Потім набряки пройдуть, і лише через два тижні можна буде працювати. Ще в Іспанії мені відразу сказали, що так і буде. Скоріш за все, я навіть не зможу зіграти в Юнацькій Лізі чемпіонів. Дуже прикро, але нічого, це футбол", – сказав Нещерет у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Руслан отримав травму у контрольному матчі проти норвезького Буде-Глімт (1:1) – після зіткнення з форвардом суперника у нього діагностували перелом носа і струс мозку.

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