"Это не попало в трансляцию, но соперник сразу подошел ко мне и извинился. Буквально через десять секунд. Сделал это только на поле, в раздевалку не заходил. Все ребята меня поддержали, сказали, что это футбол. Говорили, что я молодец, ведь не побоялся пойти до конца. Это был игровой момент, никто от такого не застрахован.

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Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать. Потом отеки пройдут, и только через две недели можно будет работать. Еще в Испании мне сразу сказали, что так и будет. Скорее всего я даже не смогу сыграть в юношеской Лиге чемпионов. Очень обидно, но ничего, это футбол", – сказал Нещерет в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Руслан получил травму в контрольном матче против норвежского Буде-Глимт (1:1) – после столкновения с форвардом соперника у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

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