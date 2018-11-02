Несенюк: Шевченко рідної мови боїться так, ніби це щось непристойне, Ярмоленку теж впадло відповідати українською

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк розкритикував наставника збірної України Андрія Шевченка та вінгера Андрія Ярмоленка.

"Я Андрійка пам'ятаю з 17 років. Він поїхав до Англії і ламаною англійською мовою старанно дає інтерв'ю. А чому тут на рідній мові не хочеш? Ти як хочеш вдома з дружиною говори. Але ти – символ України, тобі впадло відповісти на рідній мові?

Несенюк: Шахтар міг сказати, що окупантів виженуть і над Донбас Ареною буде український прапор, а вони мичать щось

Я не розумію Андрія Шевченка – він же з україномовної родини. Так собі, але говорить англійською та італійською. Рідної мови боїться так, ніби це щось непристойне. Хіба непристойно говорити рідною мовою на рідній землі? Що вам Україна зробила поганого, пацани? Вона вас вигодувала, а ви гидуєте сказати щось мовою ваших дідів", – сказав Несенюк в інтерв'ю порталу Tribuna.

"Через Шахтар йде негатив, який нищить наш футбол". Чому Микола Несенюк критикує Павелка, дорікає Шевченку, а поведінку "гірників" вважає аморальною