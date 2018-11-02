Несенюк: Шевченко родного языка боится так, будто это что-то неприличное, Ярмоленко тоже впадло отвечать на украинском

Директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал наставника сборной Украины Андрея Шевченко и вингера Андрея Ярмоленко.

"Я Андрюшу помню с 17 лет. Он уехал в Англию и на ломаном английском языке старательно дает интервью. А почему здесь на родном языке не хочешь? Ты как хочешь дома с женой говори. Но ты – символ Украины, тебе впадло ответить на родном языке?

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Я не понимаю Андрея Шевченко – он же из украиноязычной семьи. Так себе, но говорит на английском и итальянском. Родного языка боится так, будто это что-то неприличное. Разве неприлично говорить на родном языке на родной земле? Что вам Украина сделала плохого, пацаны? Она вас вскормила, а вы брезгуете сказать что-то на языке ваших дедов", – сказал Несенюк в интервью порталу Tribuna.

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