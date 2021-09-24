Ворскла минимально переиграла Колос в 9-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Гости завладели инициативой, а первую настоящую возможность забить имели на стандарте. Оливье Тилль красиво перебросил стенку, но ковалевцев спасла перекладина. Колос имел еще острее момент – пенальти. Но удар Вячеслава Чурко парировал Дмитрий Ризнык.

Ворскла удержала минимальную победу над Колосом, поднявшись на третью позицию в УПЛ – Ризнык парировал пенальти

Отблагодарил киперу Ворсклы Тилль, который отметился голом в конце первого тайма. После перерыва ковалевцы пытались отыграться, но старания были напрасными. Полтавчане набрали 18 очков и поднялись на третью строчку, Колос с 8-ю зачетными баллами остался десятым.