Неповторний – збірна Іспанії попрощалася з Іньєстою зворушливим відео

Збірна Іспанії підготувала почутливий відеоролик про відхід півзахисника Андреса Іньєста з лав національної команди.

"Кажуть, що картина вартує тисячі слів. Ми використали 35 світлин, щоб підсумувати кар'єру Андреса Іньєсти та подякувати йому.

Іньєста завершив виступи за збірну Іспанії

Це було б 35 тисяч слів. Та знаєте що? Цього виявилося замало, адже Андрес є унікальним. Неповторний", – йдеться у повідомленні в офіційному твіттері збірної Іспанії.

Нагадаємо, що збірна Іспанії програла Росії у серії пенальті в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Іньєста, який нещодавно змінив Барселону на японський Віссел Кобе, заявив, що це був його останній поєдинок у футболці національної команди.