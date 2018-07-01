Іньєста завершив виступи за збірну Іспанії

ЧС 2018 — 21:47 329
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Хорватія – Данія: курйозні голи та результативна нічия після першого тайму
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Хорватія – Данія: команди повторили рекорд чемпіонатів світу, обмінявшись голами вже в дебюті поєдинкуЧС 2018 — 21:35 236
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Хорватія – Данія: Йоргенсен забив найшвидший гол Мундіалю з червня 2014 рокуЧС 2018 — 21:26 286
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ЧС-2018 Іспанія – Росія: провал "Тікі-таки", цирк Піке та 80-річне прокляття, у яке важко не повіритиЧС 2018 — 21:19 8372
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Хорватія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 20:53 3607
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