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Іньєста завершив виступи за збірну Іспанії

22:11 416 Читать на русском
Іньєста завершив виступи за збірну Іспанії
Жерар Піке та Андрес Іньєста / соцмережі

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Іспанія – Росія став останнім для Андреса Іньєсти в футболці "Фурії Рохи".

Андрес Іньєста після поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 Іспанія – Росія, в якому сенсаційну перемогу здобули господарі Мундіалю, оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

"Це був мій останній матч за збірну Іспанії. Неймовірні часи закінчились. Іноді кінець не такий, як ти мріяв", – цитує Іньєсту Bleacher Report.

Нагадаємо, саме Андрес став автором переможного гола в фіналі ЧС-2010 у ворота збірної Нідерландів, завдяки якому Іспанія вперше в історії виграла Мундіаль.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Головне Іспанія - Росія Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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