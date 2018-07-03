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Неповторимый – сборная Испании попрощалась с Иньестой трогательным видео

17:58 63 Читати українською
Неповторимый – сборная Испании попрощалась с Иньестой трогательным видео
Андрес Иньеста / AP

Сборная Испании подготовила чувствительный видеоролик об уходе полузащитника Андреса Иньесты из рядов национальной команды.

"Говорят, что картина стоит тысячи слов. Мы использовали 35 фотографий, чтобы подытожить карьеру Андреса Иньесты и поблагодарить его.

Иньеста завершил выступления за сборную Испании

Это было бы 35 тысяч слов. Но знаете что? Этого оказалось мало, ведь Андрес является уникальным. Неповторимый", – говорится в сообщении в официальном твиттере сборной Испании.

Напомним, что сборная Испании проиграла России в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Иньеста, который недавно сменил Барселону на японский Виссел Кобе, заявил, что это был его последний поединок в футболке национальной команды.

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ЧМ 2018 Андрес Иньеста Андрес Иньеста Испания Испания
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