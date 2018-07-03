Неповторимый – сборная Испании попрощалась с Иньестой трогательным видео

Сборная Испании подготовила чувствительный видеоролик об уходе полузащитника Андреса Иньесты из рядов национальной команды.

"Говорят, что картина стоит тысячи слов. Мы использовали 35 фотографий, чтобы подытожить карьеру Андреса Иньесты и поблагодарить его.

Иньеста завершил выступления за сборную Испании

Это было бы 35 тысяч слов. Но знаете что? Этого оказалось мало, ведь Андрес является уникальным. Неповторимый", – говорится в сообщении в официальном твиттере сборной Испании.

Напомним, что сборная Испании проиграла России в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Иньеста, который недавно сменил Барселону на японский Виссел Кобе, заявил, что это был его последний поединок в футболке национальной команды.