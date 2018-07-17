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Нем повернувся в загальну групу Шахтаря

16:15 75 Читать на русском
Нем повернувся в загальну групу Шахтаря
Веллінгтон Нем / Футбол 24

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем відновився після травми та повернувся в загальну групу.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що хавбек Веллінгтон Нем тренується з загальною групою.

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Бразилець отримав травму під час збору в Австрії, але вже встиг відновитись.

Вже 21 липня "гірники" проведуть перший офіційний матч у сезоні 2018/2019. У рамках Суперкубка України підопічні Паулу Фонсеки зіграють з київським Динамо.

Теги
Шахтар Шахтар Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
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