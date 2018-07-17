Нем вернулся в общую группу Шахтера

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем восстановился после травмы и вернулся в общую группу.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что хавбек Веллингтон Нем тренируется с общей группой.

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Бразилец получил травму во время сбора в Австрии, но уже успел восстановиться.

Уже 21 июля "горняки" проведут первый официальный матч в сезоне 2018/2019. В рамках Суперкубка Украины подопечные Паулу Фонсеки сыграют с киевским Динамо.