toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЕВРО-2018 (U 19) ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Нем вернулся в общую группу Шахтера

16:15 31 Читати українською
Нем вернулся в общую группу Шахтера
Веллингтон Нем / Футбол 24

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем восстановился после травмы и вернулся в общую группу.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что хавбек Веллингтон Нем тренируется с общей группой.

Десна – Шахтер: ФФУ подтвердила проведение матча в Чернигове

Бразилец получил травму во время сбора в Австрии, но уже успел восстановиться.

Уже 21 июля "горняки" проведут первый официальный матч в сезоне 2018/2019. В рамках Суперкубка Украины подопечные Паулу Фонсеки сыграют с киевским Динамо.

Теги
Шахтер Шахтер Веллингтон Нем Веллингтон Нем
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Максимов покинул Кешлу
    Світ — 10:0694 Максимов покинул Кешлу
1
час
:
18
мин
Скопье
18:55
Рейнджерс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук