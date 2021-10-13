"Після досить впевненої перемоги української збірної в минулу суботу над фінами, очікував від неї більшого. А вчора прудкості нашим вистачило хвилин на тридцять, далі – одне розчарування.

"Це жах, збірна України не може весь час грати у Києві", – Степаненко озвучив великі претензії до Арени Львів

Особливо неприємно вразило, як господарі здали в другому таймі функціонально, а тут ще Тарас Степаненко здивував своїми висловлюваннями, що, мовляв, грудкувате поле Арени Львів завадило нашим зіграти краще. Він нехай, перш за все, пошукає причини в собі, чому після перерви ледве пересувався. А газон, як відомо, однаковий для всіх учасників матчу, тим більше, що хтось і міг висловлювати якісь претензії, так, скоріше, балканці, які частіше контролювали м'яч і розігрували комбінації.

Не вгадав цього разу Петраков і з замінами, особливо дивно виглядає його ігнорування Артема Довбика, хоча саме він зі своїми антропометричними даними міг нав'язати боротьбу фізично потужним стоперам гостей. Як не парадоксально, попри чергову втрату очок, українська збірна все ще претендує на друге місце в групі. Турбує лише те, що знову доводиться сподіватися на випадок", – цитує Гецка Meta-ratings.

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