"Це жах, збірна України не може весь час грати у Києві", – Степаненко озвучив великі претензії до Арени Львів
Один з ветеранів збірної України Тарас Степаненко обурений станом поля після гри проти Боснії (1:1).
"Хочу звернути увагу на стан поля. Збірна України не так частто грає у Львові, потрібно щось з цим робити. Ми не можемо весь час грати у Києві на НСК Олімпійський, де хороший газон.
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Це жах. Ти не можеш зупинитись, хлопці підсковзувались на рівному місці. Потрібно щось з цим робити, бо ми хочемо грати на чемпіонатах Європи, а у нас є лише одне нормальне поле.
Ми ще за день до матчу звернули увагу, що газон не відповідного рівня, він був весь у горбах, ми попросили його "вкатати". У нас технічні гравці, які можуть швидко вибігти один на один, а м'яч починає "дробити", стрибати", – заявив Степаненко.
Щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D в рамках відбору до ЧС-2022 українцям потрібно обов'язково перемагати Боснію на виїзді, матч відбудеться 16 листопада.
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