"Хочу звернути увагу на стан поля. Збірна України не так частто грає у Львові, потрібно щось з цим робити. Ми не можемо весь час грати у Києві на НСК Олімпійський, де хороший газон.

Україна – Боснія і Герцеговина – відео голів

Це жах. Ти не можеш зупинитись, хлопці підсковзувались на рівному місці. Потрібно щось з цим робити, бо ми хочемо грати на чемпіонатах Європи, а у нас є лише одне нормальне поле.

Ми ще за день до матчу звернули увагу, що газон не відповідного рівня, він був весь у горбах, ми попросили його "вкатати". У нас технічні гравці, які можуть швидко вибігти один на один, а м'яч починає "дробити", стрибати", – заявив Степаненко.

Щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D в рамках відбору до ЧС-2022 українцям потрібно обов'язково перемагати Боснію на виїзді, матч відбудеться 16 листопада.

Україна втратила перемогу над Боснією і Герцеговиною – перша така невдача у Львові залишає на 2 місці відбору ЧС-2022