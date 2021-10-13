"После довольно уверенной победы украинской сборной в минувшую субботу над финнами, ожидал от нее большего. А вчера прыти нашим хватило минут на тридцать, дальше – одно разочарование.

"Это ужас, сборная Украины не может все время играть в Киеве", – Степаненко озвучил претензии к Арене Львов

Особенно неприятно поразило, как хозяева сдали во втором тайме функционально, а тут еще Тарас Степаненко удивил своими высказываниями, что, мол, кочковатое поле Арены Львов помешало нашим сыграть лучше. Он пусть, прежде всего, поищет причины в себе, почему после перерыва еле передвигался. А газон, как известно, одинаковый для всех участников матча, тем более, что если кто-то и мог выражать какие-то претензии, так, скорее, балканцы, которые чаще контролировали мяч и разыгрывали комбинации.

Не угадал на этот раз Петраков и с заменами, особенно странно выглядит его игнорирование Артема Довбыка, хотя именно он со своими антропометрическими данными мог навязать борьбу физически мощным стопперам гостей. Как ни парадоксально, несмотря на очередную потерю очков, украинская сборная все еще претендует на второе место в группе. Беспокоит только то, что снова приходится надеяться на авось", – цитирует Гецко Meta-ratings.

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