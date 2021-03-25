Збірна Камеруну на стала миритися зі словами Еріка-Максіма Шупо-Мотінг. Форвард Баварії заявив, що не отримав виклик через помилку адміністратора з електронною поштою.

"Камерунська федерація футболу не робила помилки з адресою електронної пошти клубу чи гравця. 5 березня ми надіслали запрошення всім футболістам, зокрема і Шупо.

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У випадку з ним ми не отримали відповіді. Ми телефонували йому, але він не відповідав. Зазвичай ми повинні отримати відповідь протягом 10 днів. Ми зв'язувалися з ним, телефонували, писали у WhatsApp – жодної відповіді. Ми сприйняли це як чіткий сигнал від гравця. Така ж ситуація сталася під час наших попередніх матчів з Мозамбіком. Тоді він також не з'явився.

Коли він і його клуб промовчали знову, ми витлумачили це як неготовність гравця виступати за власну збірну. Тому тренер вирішив оголосити 16 березня склад на майбутні матчі без Шупо", – заявив очільник відділу комунікацій збірної Камеруну Парфе Сікі у коментарі ESPN.

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