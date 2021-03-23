У найближчих матчах кваліфікації Кубка африканських націй Сенегал не зможе розраховувати на голкіпера Челсі Едуара Менді (10 поєдинків за збірну), а Камерун обійдеться без нападника Баварії Еріка-Максіма Шупо-Мотінга (53 поєдинки, 13 голів).

Збірна Габону на 6 годин потрапила у пастку аеропорту – Обамеянгу й компанії довелося спати на підлозі

Воротар "синіх" під час міжнародної паузи вирішив робити операцію на зубі, повідомляє Daily Mail. Після процедури Менді потрібен час на відновлення, тому він залишиться у розташуванні Челсі і не летітиме до збірної.

Натомість Камерун сам винен у втраті Шупо-Мотінга, додає Goal. Відповідальна особа з федерації примудрилася переплутати електронні адреси. Ні Баварія, ні нападник не отримали листа про виклик, тому гравець вирішив, що його просто проігнорували.

Різанина у Порт-Саїді: за що вбили 72 фанатів найтитулованішого клубу Африки