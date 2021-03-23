Африканські будні – воротар Челсі проміняв збірну на зуби, а форварда Баварії забули через неправильну електронну адресу
Африканські збірні зіткнулися з неочевидними проблемами виклику провідних гравців.
У найближчих матчах кваліфікації Кубка африканських націй Сенегал не зможе розраховувати на голкіпера Челсі Едуара Менді (10 поєдинків за збірну), а Камерун обійдеться без нападника Баварії Еріка-Максіма Шупо-Мотінга (53 поєдинки, 13 голів).
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Воротар "синіх" під час міжнародної паузи вирішив робити операцію на зубі, повідомляє Daily Mail. Після процедури Менді потрібен час на відновлення, тому він залишиться у розташуванні Челсі і не летітиме до збірної.
Натомість Камерун сам винен у втраті Шупо-Мотінга, додає Goal. Відповідальна особа з федерації примудрилася переплутати електронні адреси. Ні Баварія, ні нападник не отримали листа про виклик, тому гравець вирішив, що його просто проігнорували.
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