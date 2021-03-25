Сборная Камеруна на стала мириться со словами Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Форвард Баварии заявил, что не получил вызов из-за ошибки администратора с электронной почтой.

"Камерунская федерация футбола не делала ошибки с адресом электронной почты клуба или игрока. 5 марта мы направили приглашения всем футболистам, в том числе и Шупо.

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В случае с ним мы не получили ответа. Мы звонили ему, но он не отвечал. Обычно мы должны получить ответ в течение 10 дней. Мы связывались с ним, звонили, писали в WhatsApp – никакого ответа. Мы восприняли это как четкий сигнал от игрока. Такая же ситуация произошла во время наших предыдущих матчей с Мозамбиком. Тогда он также не появился.

Когда он и его клуб промолчали снова, мы истолковали это как неготовность игрока выступать за свою сборную. Поэтому тренер решил объявить 16 марта состав на предстоящие матчи без Шупо", – заявил глава отдела коммуникаций сборной Камеруна Парфе Сики в комментарии ESPN.

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