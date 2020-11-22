"Нас багато перевіряють, ми робимо все можливе, щоб його не було тут, але, на жаль, вірус все-таки потрапив сюди. Кожного разу нам доводиться з тривогою очікувати на наступні результати тесту. Я прекрасно розумію Філіппа Клемана (наставник Брюгге, – прим. Футбол 24), коли він боїться, що гравці за короткий час потрапляють на карантин у національній збірній.

Яремчук може перебратися до Брюгге взимку, – бельгійські ЗМІ

Яремчук повернувся приголомшеним зі збірної, де були заражені футболісти. Не знаємо, як це позначиться на всіх футболістах, які повернулись в клуб. Бачу, що хлопці, які повернулися, вже не такі, як раніше. Медичний персонал іноді все ще збитий з пантелику", – поділився Де Декер у коментарі voetbal24.be.

Зазначимо, що збірна України із Яремчуком зіграла лише один матч Ліги націй проти Німеччини, а зустріч із Швейцарією була скасована нібито через спалах коронавірусу в команді Шевченка. Втім, після повернення до України усі тести гравців "синьо-жовтих" виявились негативними.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка