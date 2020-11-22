"Не знаємо, як це позначиться на всіх футболістах": Де Декер описав стан Яремчука після повернення зі збірної України
Головний тренер Гента Вім Де Декер розповів про настрій гравців, які повернулись із розташуваннях збірних.
"Нас багато перевіряють, ми робимо все можливе, щоб його не було тут, але, на жаль, вірус все-таки потрапив сюди. Кожного разу нам доводиться з тривогою очікувати на наступні результати тесту. Я прекрасно розумію Філіппа Клемана (наставник Брюгге, – прим. Футбол 24), коли він боїться, що гравці за короткий час потрапляють на карантин у національній збірній.
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Яремчук повернувся приголомшеним зі збірної, де були заражені футболісти. Не знаємо, як це позначиться на всіх футболістах, які повернулись в клуб. Бачу, що хлопці, які повернулися, вже не такі, як раніше. Медичний персонал іноді все ще збитий з пантелику", – поділився Де Декер у коментарі voetbal24.be.
Зазначимо, що збірна України із Яремчуком зіграла лише один матч Ліги націй проти Німеччини, а зустріч із Швейцарією була скасована нібито через спалах коронавірусу в команді Шевченка. Втім, після повернення до України усі тести гравців "синьо-жовтих" виявились негативними.
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