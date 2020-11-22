"Нас много проверяют, мы делаем все возможное, чтобы его не было здесь, но, к сожалению, вирус все-таки попал сюда. Каждый раз нам приходится с тревогой ожидать следующие результаты теста. Я прекрасно понимаю Филиппа Клемана (наставник Брюгге – прим. Футбол 24), когда он боится, что игроки за короткое время попадают на карантин в национальной сборной.

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Яремчук вернулся пораженным со сборной, где были заражены футболисты. Не знаем, как это отразится на всех футболистах, которые вернулись в клуб. Вижу, что ребята, которые вернулись, уже не такие, как раньше. Медицинский персонал иногда все еще сбит с толку", – поделился Де Декер в комментарии voetbal24.be.

Отметим, что сборная Украины с Яремчуком сыграла лишь один матч Лиги наций против Германии, а встреча со Швейцарией была отменена якобы из-за вспышки коронавируса в команде Шевченко. Впрочем, по возвращении в Украину все тесты игроков "сине-желтых" оказались отрицательными.

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