Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш має уважніше стежити за тим, що викладає у соцмережі.

"Містяни" мріють про завоювання декількох трофеїв, хоча не поспішають зізнаватися в цьому. Джек Гріліш випадково злив фото, на яке потрапили мотиваційні плакати з тренувального центра Манчестер Сіті. На одному зображено кубок Ліги чемпіона, а на іншому – кубок АПЛ. Обидва зображення супроводжуються надписом: "Наша ціль".

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Манчестер Сіті продовжує боротися за три титули. У півфіналі Ліги чемпіонів "містяни" зіграють з мадридським Реалом. У фіналі Кубка Англії команда Пепа Гвардіоли зустрінеться з Манчестер Юнайтед. Також вони лідирують в АПЛ, випереджаючи Арсенал на одне очко, маючи матч у запасі.

Jack Grealish's BeReal revealed Man City's goals this season pic.twitter.com/dolxSqdW8h — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023

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