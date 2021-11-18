Претендент на посаду керманича ковалівського Колоса Денис Бушуєв не вірить, що матиме проблеми в Україні через народження в Санкт-Петербурзі.

"Я вже давно не живу в Росії, понад 20 років, будучи громадянином Німеччини. Думаю, що бруд у мій бік не полетить, політикою я не займаюся. Більше половини свого життя мешкає в іншій країні.

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У 1999 році поїхав з Росії до Німеччини. Через ліміт на гравців з-за меж Євросоюзу та відсутність перспектив закінчив там ігрову кар'єру та перейшов на тренерську роботу в академії клубу Мюнхен 1860. Працюю тренером з 2004 року, почавши з дитячої академії та піднявшись до професіональної команди", – розповів фахівець в інтерв'ю Metaratings.

Відзначимо, що Денис Бушуєв після років проведених у структурі Мюнхена працював зі збірною Росії U-17 та клубом тамтешньої ПФЛ Ленінградцем.

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