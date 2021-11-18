Претендент на должность наставника ковалёвского Колоса Денис Бушуев не верит, что будет иметь проблемы в Украине из-за рождения в Санкт-Петербурге.

"Я уже давно не живу в России, больше 20 лет, являясь гражданином Германии. Думаю, что грязь в мою сторону не полетит, политикой я не занимаюсь. Больше половину своей жизни живу в другой стране.

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В 1999 году уехал из России в Германию. Из-за лимита на игроков не из Евросоюза и отсутствия перспектив закончил там игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в академии клуба Мюнхен 1860. Работаю тренером с 2004 года, начав с детской академии и поднявшись до профессиональной команды", – рассказал специалист в интервью Metaratings.

Отметим, что Денис Бушуев после лет, проведенных в структуре Мюнхена, работал со сборной России U-17 и клубом тамошней ПФЛ Ленинградцем.

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