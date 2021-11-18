"Два тижні тому в мене дійсно була зустріч із президентом ковалівського клубу Андрієм Засухою. Ми познайомилися, поспілкувалися, керівництво клубу розповіло про ситуацію в команді, цілях, завданнях. Але якихось конкретних рішень за підсумками зустрічі не було.

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Цілі клубу? Для будь-якого керівника та президента на першому місці стоїть результат. Він до цього прагне. Ціль – перемагати в кожній грі, щоб клуб розвивався, щоб були перемоги, вболівальники приходили на матчі, заповнювали стадіон і насолоджувалися грою команди", – зізнався фахівець у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що посада головного тренера Колоса залишається вакантною після відставки Руслана Костишина в кінці серпня. Кандидатами на місце керманича "хліборобів" називають Бушуєва, а також Романа Григорчука та Дмитра Михайленка.

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