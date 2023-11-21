Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези высказал свое мнение по поводу момента с Кристанте и Мудриком в матче против Украины в заключительном туре отбора к Евро-2024.

"Мы знали, если нам не удастся забить в первые шестьдесят минут, все будет сложнее. Потом Украина начала играть физически, высоко. Мы страдали, но игра была хорошей.

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Выход один на один? Да, я думал о том как ударить. В Лиге чемпионов против Бенфики Трубин всегда выходил с расставленными ногами, и я пытался пробить между ног, но не удалось.

Кристанте и Мудрик? Не все так однозначно. Похоже, что он его не коснулся, потом с поля я, честно говоря, ничего не видел. Если посмотреть повтор, то кажется, контакт был. Если взять другой ракурс - то нет.

Мы – Италия, мы – действующие чемпионы, и мы поедем на Евро, пытаясь повторить что-то фантастическое", – цитирует Фраттези сайт Альфредо Педуллы.

Напомним, что в конце матча Мудрик упал в штрафной площадке после борьбы с Кристанте. Арбитр встречи решил, что пенальти не было и игра продолжилась. В итоге Украина и Италия сыграли вничью. Команда Реброва из группы не вышла, впрочем, сможет побороться за путевку не Евро-2024 в плей-офф Лиги Наций.

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