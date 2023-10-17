"Неймовірні емоції, адже це – вирішальний гол, який приніс команді 3 очка, тому дуже щасливий, що так сталось. Коли я виходжу на заміну, то намагаюсь зробити все що в моїх силах, аби допомогти команді.

Шедевр гравця Шахтаря та переможний гол на 90+4 у відеоогляді матчу збірних U-21 Україна – Англія – 3:2

Чесно – не вірив у перемогу після другого гола Англії. Але потрібно завжди грати до кінця та вірити у власні сили. Дякую Валіку (Валентину Рубчинському, – прим.), що віддав мені цю передачу. Я радий.

Ми зіграли хороші матчі, 6 очок за 2 поєдинки – добрий результат. Все склалось так, як ми й хотіли", – цитує Квасницю Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України U-21 пішла на перерву перемагаючи Англію 2:0, однак у другому таймі розгубила свою перевагу. Вже у доданий час фінальну крапку поставив Ілля Квасниця, який вийшов на заміну, принісши "синьо-жовтим" сенсаційну перемогу над чинними чемпіонами Європи.

Україна вирвала перемогу над Англією у драматичному матчі відбору Євро-2025 U-21 – джокер з Руха, шедевр хавбека Шахтаря