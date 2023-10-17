"Невероятные эмоции, ведь это – решающий гол, который принес команде 3 очка, поэтому очень счастлив, что так произошло. Когда я выхожу на замену, то стараюсь сделать все что в моих силах, чтобы помочь команде.

Шедевр игрока Шахтера и победный гол на 90+4 в видеообзоре матча сборных U-21 Украина – Англия – 3:2

Честно – не верил в победу после второго гола Англии. Но нужно всегда играть до конца и верить в собственные силы. Спасибо Валику (Валентину Рубчинскому, – прим.), что отдал мне эту передачу. Я рад.

Мы сыграли хорошие матчи, 6 очков за 2 поединка – хороший результат. Все сложилось так, как мы и хотели", – цитирует Квасницу Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины U-21 ушла на перерыв побеждая Англию 2:0, однако во втором тайме растеряла свое преимущество. Уже в добавленное время финальную точку поставил вышедший на замену Илья Квасница, принеся "сине-желтым" сенсационную победу над действующими чемпионами Европы.

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