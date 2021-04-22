"Не сказав би, що нам було легко. Було видно, що суперник у першому таймі закрився і не давав нічого створити. Так, звичайно були моменти у Бєсєдіна і Шапаренка. Якби реалізували їх – було б легше. Досягли потрібного результату, не дали супернику нічого створити біля своїх воріт, забили 3 голи, могли забити більше.

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Звичайно видно, що клас грає свою роль. Ми розбирали суперника, не було ніякої недооцінки, повноцінно готувалися до матчу, щоб перемогти", – зазначив Караваєв у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Динамо розгромило Агробізнес (3:0) у рамках півфіналу Кубка України та вийшло до фіналу турніру, де зустрінеться із Зорею 13 травня, початок гри о 19:00.

Агробізнес – Динамо: Луческу в ударі, гравці збірної феєрять, а суддівство і регламент псують півфінал Кубка України