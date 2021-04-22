"Не сказал бы, что нам было легко. Было видно, что соперник в первом тайме закрылся и не давал ничего создать. Да, конечно были моменты у Беседина и Шапаренко. Если бы реализовали их – было бы легче. Достигли нужного результата не дали сопернику ничего создать у своих ворот, забили 3 гола, могли забить больше.

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Конечно видно, что класс играет свою роль. Мы разбирали соперника, не было никакой недооценки, полноценно готовились к матчу, чтобы победить", – отметил Караваев в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Динамо разгромило Агробизнес (3:0) в рамках полуфинала Кубка Украины и вышло в финал турнира, где встретится с Зарей 13 мая, начало игры в 19:00.

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