– Поясніть вибір основного складу на матч з Шахтарем.

– Я хотів подивитись свіжих футболістів, які могли показати щось нове.

– Дехто грав уперше в парі. Чи змогли вони виконати завдання на матч?

– Я тут не для того, щоб санкціонувати своїх гравців. Усвідомлював, що всі вони дорослі люди, роблячи вибір. Розумів, що таке може статися, адже інтенсивність матчу була високою. Не шкодую про свій вибір, а навіть лишився ним задоволений.

Шахтар – Ренн – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Після першої гри залишаються сподівання пройти до наступної стадії Ліги Європи?

– Одразу скажу: не думаю, що нам нічого сьогодні не вдалося. Мабуть, більшості проблем можна було уникнути, та я задоволений, що ми показали мотивацію, чого раніше не виходило. Крім того, продемонстрували бойовий дух, тому про позитив теж не слід забувати.

– Здавалося, ваші гравці могли забивати більше. Можливо, їм забракло впевненості?

– Я бачив проблему з довгими передачами. Суперник теж дестабілізував нас своєю грою. Однак моя команда гідно трималась, адже після першого гола ми змогли стримати тиск Шахтаря. Уже потім вдалося створити свій шанс та забити. Ми мали труднощі в обороні, забагато відкриваючись. У другому таймі відзначились, а наприкінці поєдинку могла б статися червона картка, щоправда, матч уже було припинено.

– Поразка від Шахтаря стала шостою для вашої команди цього року. Маєте план швидкого виходу з цієї ситуації?

– По-перше, ми завжди зобов’язані перемагати, бо ми – Ренн. Частину матчу добре з цим справлялись, у другому таймі вдалося перехопити ініціативу і показати іншу гру для наших вболівальників.

– Команда почала сезон непогано, та зараз триває серія невдач. Уже протягом наступних 10 днів доля Ренна на багатьох фронтах може вирішитись.

– Я не повторюватимусь. Ми мали проблеми з останньою передачею, проте мотивація і бойовий дух були рівні. Це мене мотивує, і я впевнений у своїх гравцях. Для нас важливі не лише майбутні 10 днів, а й ті три місяці, що ми тренуватимемось та гратимемо, – цитує Женезіо сайт донеччан.

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