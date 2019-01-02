Не щастить з м'ячами – щастить з жінками: Каріус полонив серце звабливої супермоделі, яка спровокувала великий скандал

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, який регулярно припускається фейлів на футбольному полі, закрутив черговий роман.

25-річний німець після провального для себе київського фіналу Ліги чемпіонів почав змінювати дівчат, наче воротарські рукавички. Майже одразу після болючої поразки Ліверпуля на НСК Олімпійський Каріуса покинула його колишня дівчина Іанте Роуз. Однак Лоріс не гаяв даремно часу та почав зустрічатись з екс-пасією Кріштіану Роналду. Принаймні так писали майже усі популярні британські таблоїди. Та, схоже, цей союз тривав лише декілька місяців.

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Різдвяну відпустку Каріус провів на пляжах Маямі у компанії знаменитої німецької супермоделі Софії Томалли. Всюдисущі папараці застукали пару під час палких поцілунків та ніжних обійм. Обоє ніжились на сонечку та вивчали тату на власних тілах.

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Цікаво, що нова дівчина кіпера-невдахи два роки тому стала учасницею скандальної реклами Lotto Helden. Напередодні Різдва вона постала в образі розп'ятого Христа, чим сильно обурила німецьких католиків.

"Це навіть не мистецтво. Просто несмак і дурний перфоманс. Сумно, що компанія вважає, що вона може рекламуватися тільки шляхом образи релігійних почуттів", – прокоментував зухвалий вчинок моделі президент Центрального комітету німецьких католиків Томас Штернберг. Але ж у кого не траплялись фейли? І хто, як не Каріус, повинен розуміти свою кохану...?

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