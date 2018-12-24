toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ

Каріус припустився двох грубих помилок у матчі чемпіонату Туреччини – Бешикташ був розгромлений Касимпашою

00:20 199 Читать на русском
Каріус припустився двох грубих помилок у матчі чемпіонату Туреччини – Бешикташ був розгромлений Касимпашою
Лоріс Каріус / соцмережі

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, відомий своїми грубими помилками у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18, пропустив 2 курйозні голи від Касимпаши.

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус пригадав себе зразка фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 Реал – Ліверпуль (3:1), який відбувався в Києві на НСК Олімпійський.

Віда може перейти в Фулхем

У матчі 17 туру турецької Суперліги німець спочатку невдало вийшов з воріт, не зумівши приборкати м'яча, внаслідок чого Касимпаша забила. У другому таймі він пропустив повз себе, знову не зумівши вдало відбити.

У підсумку, Касимпаша перемогла Бешикташ з рахунком 4:1 і обійшла стамбульців у турнірній таблиці, вийшовши на 4 сходинку, тоді як "орли" лише на 6 позиції.

Топ-5 клубів, які міг би очолити Моурінью: можливість втерти носа Гвардіолі та майже фантастичний варіант з Мессі

Теги
Відеоновини Лоріс Каріус Лоріс Каріус Бешикташ Бешикташ футбольні курйози Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
12
год
:
17
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук