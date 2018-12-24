Каріус припустився двох грубих помилок у матчі чемпіонату Туреччини – Бешикташ був розгромлений Касимпашою

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус, відомий своїми грубими помилками у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18, пропустив 2 курйозні голи від Касимпаши.

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус пригадав себе зразка фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 Реал – Ліверпуль (3:1), який відбувався в Києві на НСК Олімпійський.

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У матчі 17 туру турецької Суперліги німець спочатку невдало вийшов з воріт, не зумівши приборкати м'яча, внаслідок чого Касимпаша забила. У другому таймі він пропустив повз себе, знову не зумівши вдало відбити.

У підсумку, Касимпаша перемогла Бешикташ з рахунком 4:1 і обійшла стамбульців у турнірній таблиці, вийшовши на 4 сходинку, тоді як "орли" лише на 6 позиції.

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