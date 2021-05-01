Наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч, який колись працював з Карпатами, висловився щодо ситуації з львівським клубом, який нині виступає у Другій лізі.

"За той час, що працюю у Дніпрі, мені спробували пояснити ситуацію, але я не розумію, що відбувається. Кілька Карпат існує, є юридичні проблеми... Або ж це просто тактика, як вилізти зі ситуації.

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Люди, які навколо цього проекту, знають точно, я впевнений, куди вони рухаються, як вилізти із ситуації і вийти на правильний шлях, що повернути Карпати Львів. Яким чином? Я не знаю, але хотілось би, щоб Карпати Львів повернулися у вищу лігу, щоб вболівальники повернулись, бо вони потрібні українському футболу", – резюмував Йовічевіч у програмі "ТаТоТаке".

До слова, хорватський фахівець, ще будучи гравцем, виступав у Карпатах протягом 2003-2004 років. У 2014-му він повернувся до "зелено-білих" у статусі тренера, де пропрацював 1,5 року.

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