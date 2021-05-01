Наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич, который когда-то работал с Карпатами, высказался относительно ситуации с львовским клубом, который сейчас выступает во Второй лиге.

"За то время, что работаю в Днепре, мне попытались объяснить ситуацию, но я не понимаю, что происходит. Несколько Карпат существует, есть юридические проблемы... Или же это просто тактика, как вылезти из ситуации.

"Поссорились отец и сын": Йовичевич назвал истинные причины ухода из Карпат

Люди, которые вокруг этого проекта, знают точно, я уверен, куда они движутся, как вылезти из ситуации и выйти на правильный путь, чтобы вернуть Карпаты. Каким образом? Я не знаю, но хотелось бы, чтобы Карпаты вернулись в высшую лигу, чтобы болельщики вернулись, потому что они нужны украинскому футболу", – резюмировал Йовичевич в программе "ТаТоТаке".

К слову, хорватский специалист, еще будучи игроком, выступал в Карпатах на протяжении 2003-2004 годов. В 2014-м он вернулся к "зелено-белым" в статусе тренера, где проработал 1,5 года.

Золоті 80-ті: Динамо забивало йому тричі, перша червона картка в історії Мундіалю і ще 28 фото "старої школи"