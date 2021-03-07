"Не розумію, чому гол не зарахували": легіонери Олімпіка обурені суддівством у дербі з Шахтарем
Форвард Тадеус Нкенг та хавбек Максім Тейшейра висловились після перемоги Шахтаря (1:0). Гравці Олімпіка не оминули й епізод зі скандальним скасуванням гола.
"Це був непростий поєдинок проти сильного суперника, регулярного учасника єврокубків. Момент зі скасованим голом викликав негативні емоції. Не розумію, чому мій м'яч не зарахували. Питав про це у рефері, але відповіді не отримав. У другому таймі у мене ще був момент, яким я не скористався. Таке потрібно реалізовувати", – сказав Нкенг.
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"Дуже нервовий матч проти сильного опонента. Ми можемо не погоджуватися з рішенням арбітра, але вплинути на це ми не в змозі. У будь-якому випадку ми програли, хоч і нав'язали супернику боротьбу і до останнього претендували на очки. Тепер ми сфокусуємось на підготовці до наступної гри. Потрібно не здаватися і перемоги точно прийдуть", – резюмував Тейшейра в коментарі Футбол News.
До слова, завдяки перемозі над Олімпіком "гірники" скоротили відставання від Динамо до 1 очка, хоча кияни лише сьогодні зіграють свій матч проти Миная.
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Відео моменту зі скасованим голом: