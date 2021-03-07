"Це був непростий поєдинок проти сильного суперника, регулярного учасника єврокубків. Момент зі скасованим голом викликав негативні емоції. Не розумію, чому мій м'яч не зарахували. Питав про це у рефері, але відповіді не отримав. У другому таймі у мене ще був момент, яким я не скористався. Таке потрібно реалізовувати", – сказав Нкенг.

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"Дуже нервовий матч проти сильного опонента. Ми можемо не погоджуватися з рішенням арбітра, але вплинути на це ми не в змозі. У будь-якому випадку ми програли, хоч і нав'язали супернику боротьбу і до останнього претендували на очки. Тепер ми сфокусуємось на підготовці до наступної гри. Потрібно не здаватися і перемоги точно прийдуть", – резюмував Тейшейра в коментарі Футбол News.

До слова, завдяки перемозі над Олімпіком "гірники" скоротили відставання від Динамо до 1 очка, хоча кияни лише сьогодні зіграють свій матч проти Миная.

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Відео моменту зі скасованим голом: