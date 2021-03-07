"Это был непростой поединок против сильного соперника, регулярного участника еврокубков. Момент с отмененным голом вызвал негативные эмоции. Не понимаю, почему мой мяч не засчитали. Спрашивал об этом у рефери, но ответа не получил. Во втором тайме у меня еще был момент, которым я не воспользовался. Такое нужно реализовывать", – сказал Нкенг.

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"Очень нервный матч против сильного оппонента. Мы можем не соглашаться с решением арбитра, но повлиять на это мы не в состоянии. В любом случае мы проиграли, хотя и навязали сопернику борьбу и до последнего претендовали на очки. Теперь мы сфокусируемся на подготовке к следующей игре. Нужно не сдаваться и победы точно придут", – резюмировал Тейшейра в комментарии Футбол News.

К слову, благодаря победе над Олимпиком "горняки" сократили отставание от Динамо до 1 очка, хотя киевляне только сегодня сыграют свой матч против Миная.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой

Видео момента с отмененным голом: