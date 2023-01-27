Колишній захисник Арсенала, Манчестер Сіті та Ліверпуля Коло Туре залишився без роботи.

41-річний івуарієць 29 листопада був призначений наставником Вігана, підписавши контракт на 3,5 роки. "Летікс" йшов 22-м у Чемпіоншипі, перед Туре стояло завдання вибратись зі зони вильоту.

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Проте колишній захисник провалився – 3 нічиї та 6 поразок у 9 матчах і пониження на останню сходинку турнірної таблиці. Віган ухвалив рішення достроково розірвати контракт із Коло, інформує прес-служба клубу.

Нагадаємо, до цього Туре працював одним з помічників Брендана Роджерса у Лестері. Протягом ігрової кар'єри виступав за Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, а повісив бутси на цвях у 2017 році в Селтіку.

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