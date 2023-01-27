Аякс на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з головним тренером команди Альфредом Схрьодером.

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Причиною стали велика кількість втрачених очок та відсутність розвитку команди. Зокрема, у 2023 році "божі сини" не здобули ще жодної перемоги в Ередивізі, хоча зіграли 4 поєдинки (усі – внічию). При цьому аяксиди здобули перемогу над Ден Босхом в Кубку Нідерландів.

Додамо, що Схрьодер очолив Аякс влітку 2022 року, проте результати команди не надто вражають – 5 місце в чемпіонаті Нідерландів та виліт з групового етапу Ліги чемпіонів.

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