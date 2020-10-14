Голкіпер

Георгій Бущан – 9

Без будь-яких сумнівів найкращий гравець матчу. Якщо проти Німеччини Георгій залишив питання до своєї гри, то проти Іспанії був бездоганним. Вдумайтесь – вісім (8!) сейвів, коли у Давіда Де Хеа – жодного. Бущан справді один із головних творців історичної перемоги "синьо-жовтих". Навіть Серхіо Рамос віддав належне нашому голкіперу, підморгнувши після того, як кіпер витягнув з дев’ятки постріл іспанця зі штрафного. Вишенькою на торті можна вважати передачу, яка започаткувала гольову атаку. Перший "сухар" Бущана у збірній вийшов по-справжньому блискучим.

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Захисники

Олександр Караваєв – 6

Блідий матч для нашого правого захисника. Звісно, важко себе проявити, коли у тебе в опонентах Ансу Фаті. Можна пригадати лише скидку на Ярмоленка, яку Андрій перетворив у гольовий пас. Виконав 2 навіси і 6 довгих пасів – жодного точного. Що стосується його безпосередніх обов’язків, то з цим гірше. Трохи перестарався у своїх спробах допомогти Забарному – покидав вільну зону за спиною. На 86-й хвилині за це міг покарати Рамос, але удар у Серхіо не вдався.

Ілля Забарний – 6

Молодому центрбеку поки не вистачає досвіду гри на такому рівні. Ілля періодично втрачав концентрацію і дозволяв іспанцям виходити на позицію для удару. В першому таймі небезпечно пробивав Фаті, у другому – Оярсабаль. Без цих помарок Забарний міг претендувати на значно вищий бал. В його активі 6 виносів м’яча і 3 блоки – обидва показники найкращі в команді.

Віталій Миколенко – 7,5

Директор захисту – це про нього. Здавалося, Миколенко встигає буквально скрізь. Підстрахувати Соболя чи Забарного – легко. Заблокувати удар після провалу в опорній зоні – не проблема. Допомогти в атаці – Віталій і тут встигає. Україна лише двічі пробивала по воротах Де Хеа: один удар став голом Циганкова, а інший записав у свій актив саме Миколенко.

Едуард Соболь – 4,5

У першому матчі з Іспанією жорстко провалився наш правий фланг, а вчора теж саме сталося з лівим. Адама Траоре просто знищив Соболя. Наш захисник нічого не міг протипоставити іспанському вінгеру, який легко розбирався з двома-трьома опонентами. Якщо винести за рамки дуель з Траоре, то гра Соболя вже не здається такою жахливою. Два зароблені фоли, дві успішні спроби дриблінгу (більше лише у Ярмоленка) і непоганий відсоток успішності пасів (71%) дещо рятують реноме гравця Брюгге.

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Півзахисники

Сергій Сидорчук – 6

Капітан Динамо робив звичні для себе речі – відбирав м’яч, страхував партнерів, перехоплював передачі, але от із конструктивом були проблеми. Сидорчук віддав лише 15 передач (8 успішних), але 11 разів втрачав володіння і двічі дозволив супернику обіграти себе один-в-один. Словом, його заміна цілком напрошувалася.

Євген Макаренко – 6,5

Намагався встигати всюди, але найчастіше опинявся ліворуч, намагаючись допомогти Соболю впоратися з Траоре. Адама часто проходив їх обох. Свої тактичні помилки компенсував жорсткістю. Це теж не завжди працювало. Саме Макаренко привіз штрафний на 20-й хвилині, який завершився ударом Рамоса і блискучим сейвом Бущана. Зате Макаренко був значно кращим за Сидорчука на м’ячі (29 пасів з успішністю у 72%) і краще зберігав володіння для команди.

Микола Шапаренко – 7

Провів дуже продуктивний поєдинок, хоча Україна дуже мало часу проводила в атаці. За таких умов Шапаренко не лінувався опускатися нище і допомагати в обороні. Микола став лідером за кількістю спроб відбирання (6 – з них 4 успішні) і продемонстрував розкішну точність передач – 97%, при чому за їх кількістю він також серед найкращих.

Вінгери

Олександр Зубков – 6

Андрій Шевченко протягом усього першого тайму підбадьорював Зубкова і хвалив за креатив у атаці. Вінгер Ференцвароша не боявся брати гру на себе, регулярно створюючи проблеми іспанцям. На 35-й претендував на пенальті, але арбітр не повірив у фол Хесуса Наваса. Міг забити відразу по перерві. Так, у тому епізоді був зафіксований офсайд, але й Зубков не влучив навіть у ворота. Загалом було помітно, що Олександр ще не розуміє системи і більше брав завдяки індивідуальним діям. Як наслідок – лише 8 пасів (менше лише у Циганкова, який провів у чотири рази менше часу на полі).

Андрій Ярмоленко – 7,5

Черговий неоднозначний матч від лідера збірної. Якби не геніальний асист, всі знову б говорили про його слабку гру. І було б за що критикувати. Андрій часто не встигав за думками партнерів, втрачав володіння (9 разів), залишався у напівпозиції і ставав причиною невдалого завершення атакувальних спроб (не завжди це можна було назвати повноцінними атаками). Зрештою, клас Ярмоленка ніде не зник. Він грав повільно, але вивірено – 88% точності пасів при найбільшій їх кількості у команді. Україна спромоглася лише на 2 ключові передачі (у суперника таких 20), і обидві виконав капітан. Наостанок знову наголосимо – саме Ярмоленко віддав асист на Циганкова.

Нападник

Роман Яремчук – 5,5

Форвард досі не набрав оптимальні кондиції після травми. Інакше пояснити таку кількість браку дуже важко. Роман звично для себе не цурався нав’язувати боротьбу захисникам, яка переважно завершувалася фолом українця або збереженням володіння іспанцями. Непогано взаємодіяв з Ярмоленком, а от з іншими партнерами “хімії” не вистачало. Бракувало різкості і вивіреності в атаці.

Заміни

Віктор Коваленко – 5,5

Мав додати конструктиву, з яким були проблеми у Сидорчука, але у ритм гри не потрапив. Під час позиційної оборони не вистачало злагодженості з партнерами, а в нападі занадто довго ухвалював рішення. Саме Коваленко невдовзі після виходу на поле втратив темп контратаки і ще й віддав м'яч іспанцям. Згодом не вгледів Родрі, який стріляв поруч зі стійкою і влучив у пляшку з водою за лінією воріт. Серед позитиву – один блок, два виноси та успішна спроба дриблінгу.

Віктор Циганков – 7

Знову став джокером Андрія Шевченка. Як і з Францією, вийшов на заміну і забив. Але цього разу його гол став переможним. Добре втік від захисника і гарно переграв Де Хеа. Загалом це все, що встиг зробити Циганков за 15 хвилин на полі.

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