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Не помітив змін у грі Барселони при Сетьєні, – Рівалдо

28 лютого 23:10 133 Читать на русском
Не помітив змін у грі Барселони при Сетьєні, – Рівалдо
Кіке Сетьєн / Marca

Колишній нападник Барселони Рівалдо розкритикував гру каталонців під керівництвом Кіке Сетьєна.

"Подивившись останні матчі Барселони, я не помітив поліпшень після звільнення Вальверде і призначення Сетьєна. Команда здатна на більше, адже у неї класні гравці. При Сетьєні Барселона ризикує в обороні, як часом діють Реал і Манчестер Сіті.

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Але по-справжньому тривожною ситуацією в Барселоні є відсутність гравців, які могли б пробити по воротах з дальньої дистанції. Команда намагається забивати тільки з меж штрафного. Зараз залежність Барселони від Мессі неймовірна. І суперники намагаються використовувати всі сили, щоб зупинити його. Як тільки він проводить невдалий день, вся команда здає", – цитує AS Рівалдо.

Зазначимо, що Барселона при Сетьєні очолює чемпіонат Іспанії, маючи в активі 55 очок та випереджає Реал на 3 пункти напередодні Ель Класіко.

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Іспанія Рівалдо Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Рівалдо Рівалдо Барселона Барселона
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