Не заметил изменений в игре Барселоны при Сетьене, – Ривалдо

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо раскритиковал игру каталонцев под руководством Кике Сетьена.

"Посмотрев последние матчи Барселоны, я не заметил улучшений после увольнения Вальверде и назначения Сетьена. Команда способна на большее, ведь у нее классные игроки. При Сетьени Барселона рискует в обороне, как порой действуют Реал и Манчестер Сити.

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Но по-настоящему тревожной ситуацией в Барселоне является отсутствие игроков, которые могли бы пробить по воротам с дальней дистанции. Команда пытается забивать только из пределов штрафной. Сейчас зависимость Барселоны Месси невероятная. И соперники пытаются использовать все силы, чтобы остановить его. Как только он проводит неудачный день, вся команда сдает", – цитирует AS Ривалдо.

Отметим, что Барселона при Сетьене возглавляет чемпионат Испании, имея в активе 55 очков и опережает Реал на 3 пункта накануне Эль Класико.

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