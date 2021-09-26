Вічне місто готується до одного з двох головних матчів року. Сьогодні, 26 вересня, столиця Італії завмре на дві години – о 19:00 за Києвом Лаціо прийме Рому на Стадіо Олімпіко. Це перше римське дербі для наставників обох команд – Мауріціо Саррі та Жозе Моурінью. Вони вже зустрічалися в АПЛ, очолюючи МЮ і Челсі відповідно, але за емоціями та пристрастями те протистояння і близько не стоїть з дуеллю "джалороссі" з "б'янкочелесті".

Рим – це не Мілан, Манчестер і, тим більше, не Лондон. Тут свої традиції та атмосфера. І нинішню Рому, і сучасний Лаціо важко назвати справжніми грандами європейського футболу, але обидва клуби відчайдушно намагаються знову заявити про свої амбіції.

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"Дербі не грають, дербі виграють", – сказав у 2013 році тодішній тренер Роми Руді Гарсія. Ці слова ідеально підходять для Жозе Моурінью, який має за плечима більше сотні різноманітних дербі в статусі головного тренера. 58-річний португалець брав участь у дербі Лісабона з Бенфікою, протистояв Боавішті на чолі Порту, став учасником низки лондонських битв із Челсі та Тоттенхемом. А ще були дуелі з Інтером проти Мілана, протистояння з Атлетіко, Райо Вальєкано і Хетафе на чолі Реала, а з Міланом – у статусі наставника Інтера. Колосальний досвід!

116 дербі у 4-х країнах Європи – такий доробок "Особливого" впродовж тренерської кар'єри. 21 рік у 7-ми клубах. 78 перемог, 19 нічиїх і 19 поразок – левова частка дербі завершилася тріумфами команд, які очолював португалець. Італія стала п'ятим чемпіонатом для дворазового переможця ЛЧ, який може похизуватися кількома ефектними тріумфами в дербі. Так, у сезоні 2009/10 Інтер під керівництвом Моурінью розбив Мілан з рахунком 4:0, а у 2014-му його Челсі не помітив Арсенал – 6:0. В Іспанії Жозе виграв із Реалом 8 з 10-ти поєдинків проти мадридського Атлетіко.

Єдиний негативний баланс у дербі Моурінью був у Манчестері. В статусі менеджера "червоних дияволів" португалець здобув дві перемоги над Ман Сіті, одного разу зіграв унічию та тричі програв. Навіть у Тоттенхемі, де кар'єра Жозе відверто не склалася, справи йшли дещо краще – 7 перемог, 5 нічиїх і 5 поразок. Але завтра все це не матиме жодного значення. Моурінью очікує новий виклик.

Всі дербі Жозе Моурінью в тренерській кар'єрі:

Бенфіка – 1 матч, 1 перемога.

Порту – 5 матчів, 5 перемог (всі з рахунком 1:0).

Челсі (дві каденції) – 64 матчі, 43 перемоги, 13 нічиїх, 8 поразок.

Інтер – 4 матчі, 3 перемоги, 1 поразка.

Реал Мадрид – 19 матчів, 17 перемог, 2 поразки.

Манчестер Юнайтед – 6 матчів, 2 перемоги, 1 нічия, 3 поразки.

Тоттенхем – 17 матчів, 7 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок.

У своєму першому дербі Рима Жозе протистоятиме Мауріціо Саррі, з яким вже зустрічався у період роботи на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед. Той поєдинок вийшов гарячим – у жовтні 2018-го Челсі уникнув поразки від МЮ на останніх хвилинах зустрічі завдяки голу Барклі. Марко Янні – асистент Саррі, який працює з ним і в Лаціо, – відсвяткував гол просто перед Моурінью. Це, звісно ж, не сподобалось Жозе, який кинувся з'ясовувати стосунки. Спалахнули пристрасті, але конфлікт тривав недовго – через кілька днів Мауріціо і його асистент поговорили з португальцем і залагодили непорозуміння. Чи зробить "Особливий" хід у відповідь під час дербі делла Капітале? Цілком можливо. Сеу Жозе такого не забуває.

Заочна дуель Саррі та Моурінью розпочалася ще кілька місяців тому – постаралися тіфозі. Після оголошення про призначення португальця наставником Роми фанати "вовків" намалювали мурал на його честь. Ефектний витвір мистецтва, автором якого є місцевий хужожник Гаррі Гріб, прикрашає будівлю на одній із вулиць Вічного міста, але прихильники Лаціо дещо"вдосконалили" шедевр, заодно і потроливши тіфозі "джалороссі".

Після досить непростого періоду в Тоттенхемі Моурінью доволі впевнено розпочав роботу в Ромі. До столичного дербі "вовки" підходять на 4-му місці Серії А, вигравши 4 із 5-ти матчів чемпіонату. Лаціо йде 7-м, відстаючи від принципового опонента на 4 пункти.

Сам Жозе чудово усвідомлює значущість поєдинку проти "орлів". В'їзд на базу Роми в Трігорії обмежили навіть для працівників клубу. Напередодні гри команда зібралася на спільний обід, а перед дербі гравці "джалороссі" ночували на базі – практика, не надто типова в Європі, але така звична для України. Навіть на сам матч Рома виїде раніше, ніж зазвичай, адже Моурінью вважає за краще завчасно приїхати на Олімпіко, ніж повільно пересуватися вечірнім містом у заторах. "Лаціо? Я ніколи не бачив їхніх матчів, дивився тільки хайлайти", – сеу Жозе вже почав свої знамениті ігри.

Фанати очікують від Моурінью тільки перемоги над принциповим опонентом. По-іншому і бути не може, навіть з урахуванням прикрої втрати капітана Лоренцо Пеллегріні, який отримав червону картку на останніх хвилинах матчу з Удінезе. Попередник сеу Жозе – Паулу Фонсека – за два роки в Римі виграв лише своє останні дербі. 1:1, 1:1, 0:3 та 2:0 – такий доробок екс-тренера Шахтаря з "джалороссі". Від Моурінью чекають перемоги вже сьогодні – тренер такого калібру зобов'язаний вирішувати найвищі завдання без жодних розкачок. Потішити тіфозі перемогою в дербі Рима і остаточно закохати в себе фанів – наразі головний виклик для іменитого тренера, який дещо втратив своє реноме після невдач впродовж останніх років.

Матч Лаціо – Рома стартує сьогодні, 26 вересня, о 19:00 за Києвом. Це останній поєдинок підопічних Моурінью перед дуеллю із Зорею в Лізі конференцій, яка відбудеться 30 вересня в Запоріжжі.

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