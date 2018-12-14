Олімпіакос – Мілан – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 11:16 33
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Клубний рейтинг УЄФА: Динамо опустилось за межі топ-20
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УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів: матчі проходитимуть на вихідних, – BildЛіга чемпіонів — 10:53 172
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Арсенал повторив рекорд Ліги Європи за кількістю "сухих" матчів поспіль – лише Ворскла змогла забити команді ЕмеріЛіга Європи — 09:17 617
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Буено, Кадар та Піваріч можуть покинути Динамо, – ТК ФутболУкраїна — 08:00 2737
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Соболь: Моя кар'єра? Нічого не загадую, бо кожне літо нові викликиЛіга Європи — 06:30 1088
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