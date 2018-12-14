Олімпіакос – Мілан – 3:1 – відео голів та огляд матчу

В матчі 6 туру Ліги Європи 2018/19 Мілан несподівано програв Олімпіакосу та припинив боротьбу за трофей. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 6 тур. Група F

Олімпіакос – Мілан – 3:1

Голи: Сіссе, 60, Сапата, 70, Фортуніс, 81 (пен) – Сапата, 72

Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав Карабах

Олімпіакос здолав Мілан з рахунком 3:1 та завдяки додатковим показникам випередив "россонері" в турнірній таблиці групи F. Греки крокують далі з другого місця квартету, тоді як Мілан може зосередитись лише на внутрішніх турнірах.

До слова, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.