toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА

Олімпіакос – Мілан – 3:1 – відео голів та огляд матчу

09:26 386 Читать на русском
Олімпіакос – Мілан – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Мілан вилетів з Ліги Європи / фото: ФК Олімпіакос

В матчі 6 туру Ліги Європи 2018/19 Мілан несподівано програв Олімпіакосу та припинив боротьбу за трофей. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 6 тур. Група F

Олімпіакос – Мілан – 3:1

Голи: Сіссе, 60, Сапата, 70, Фортуніс, 81 (пен) – Сапата, 72

Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав Карабах

Олімпіакос здолав Мілан з рахунком 3:1 та завдяки додатковим показникам випередив "россонері" в турнірній таблиці групи F. Греки крокують далі з другого місця квартету, тоді як Мілан може зосередитись лише на внутрішніх турнірах.

До слова, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи6 турКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Мілан: Четвер 13 грудня 2018

Олімпіакос
Матч завершено
3 : 1
Мілан
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Відеоновини Мілан Мілан Олімпіакос Олімпіакос Олімпіакос - Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
12
хв
Нюрнберг
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук