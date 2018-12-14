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Айнтрахт став першою німецькою командою, яка виграла усі 6 матчів у груповому раунді єврокубків

13 грудня 22:29 89 Читать на русском
Айнтрахт став першою німецькою командою, яка виграла усі 6 матчів у груповому раунді єврокубків
ФК Айнтрахт

Німецький Айнтрахт в 6-му турі групового етапу Ліги Європи на виїзді обіграв Лаціо.

Ця перемога дозволила Айнтрахту завершити груповий етап Ліги Європи зі стовідсотковим показником. Раніше жодній німецькій команді вдавалося виграти всі 6 матчів у групі Ліги чемпіонів або Ліги Європи, повідомляє Opta.

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Окрім Айнтрахта, право грати у весняній частині єврокубків собі забезпечили німецькі Байєр, Баварія, Борусія Д і Шальке. РБ Лейпциг також ще зберігає шанси на потрапляння у плей-офф Ліги Європи.

Ліга Європи6 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 13 грудня 2018

Лаціо
Матч завершено
1 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Лаціо - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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