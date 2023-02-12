Обігравши Клермон (2:0), провансальці довели переможну виїзну серію в Лізі 1 до 5-ти поєдинків. Якщо на Велодромі Марсель регулярно втрачає очки, то у виїзних матчах команда Тудора виступає значно успішніше.

Маліновський заробив пенальті і міг забити з центру поля: відеоогляд матчу Клермон – Марсель

"Я не можу пояснити успіхи Марселя на виїзді, адже ми нічого не змінюємо. Це лише статистика, але наша підготовка і підхід до гри залишаються такими ж.

Важливо, що команда взяла ці три очки. Поле було не дуже добрим. Тим більше, Марсель зіграв 3 матчі за 6 днів – це непросто. Навантажуються не лише ноги, а й голова, адже проти ПСЖ в Кубку Франції ми грали з неймовірною інтенсивністю", – цитує Тудора L'Equipe.

Після 23-х турів Ліги 1 Марсель посідає друге місце, відстаючи від ПСЖ на 5 очок. Маліновський зіграв у чемпіонаті Франції 6 матчів, забив 1 гол.

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу