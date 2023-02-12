"Не можу це пояснити": тренер Марселя здивований вдалій серії Маліновського і Ко
Головний тренер Марселя Ігор Тудор оцінив виступ своїх підопічних у 23-му турі Ліги 1 проти Клермона.
Обігравши Клермон (2:0), провансальці довели переможну виїзну серію в Лізі 1 до 5-ти поєдинків. Якщо на Велодромі Марсель регулярно втрачає очки, то у виїзних матчах команда Тудора виступає значно успішніше.
Маліновський заробив пенальті і міг забити з центру поля: відеоогляд матчу Клермон – Марсель
"Я не можу пояснити успіхи Марселя на виїзді, адже ми нічого не змінюємо. Це лише статистика, але наша підготовка і підхід до гри залишаються такими ж.
Важливо, що команда взяла ці три очки. Поле було не дуже добрим. Тим більше, Марсель зіграв 3 матчі за 6 днів – це непросто. Навантажуються не лише ноги, а й голова, адже проти ПСЖ в Кубку Франції ми грали з неймовірною інтенсивністю", – цитує Тудора L'Equipe.
Після 23-х турів Ліги 1 Марсель посідає друге місце, відстаючи від ПСЖ на 5 очок. Маліновський зіграв у чемпіонаті Франції 6 матчів, забив 1 гол.
Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу