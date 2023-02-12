Клермон приймав Марсель у 23-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів і огляд поєдинку за участю Руслана Маліновського на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 23 тур

Клермон – Марсель – 0:2

Голи: Санчес, 44 (пен), 82

Початок матчу був відкладений через надто активну поведінку фанатів. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ – як наслідок, стартовий свисток пролунав із запізненням на годину.

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Перемогу Марселю приніс дубль Алексіса Санчеса. До першого забитого м'яча доклався і Маліновський. Руслан пробив зі штрафного, а захисник Клермона зачепив м'яч рукою, за що арбітр і призначив пенальті.

Наприкінці гри чилійський нападник вдало зіграв на добиванні, подвоївши перевагу провансальців. Міг забити і сам Маліновський, який на останніх секундах наважився на удар з центру поля. Було близько, але все ж неточно. 0:2 – Марсель скористався поразкою ПСЖ і наблизився до лідера чемпіонату на відстань 5-ти очок.

Цей поєдинок став 8-м для Руслана Маліновського у футболці французької команди. У складі Марселя 29-річний українець забив 2 голи – у ворота Ніцци та ПСЖ.

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