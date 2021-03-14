Директор по футболу Шахтера Дарио Срна рассказал об историческом поединке в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.

"Тот самый случай, когда результат не был важным. Главное, что это событие собрало нас вместе. В нашем регионе было сильное землетрясение, и Шахтер выступил в поддержку тех людей и семей, которые от него пострадали. А сейчас собралось немало известных людей, звезд футбола, топ-персон Европы и мира с благотворительной целью. Счастлив, что также имел честь оказаться среди них и принять участие в матче.

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Мне позвонил президент УЕФА Александер Чеферин, пригласил принять участие в игре и сказал, что для него это очень важно. Конечно, я с радостью откликнулся на это предложение, ведь люблю свою страну и не могу остаться в стороне, когда люди попадают в трудные ситуации.

Я оказался в компании многих известных футболистов: Дарио Шимич и Звонимир Бобан выигрывали Лигу чемпионов с Миланом, Игорь Бищан – с Ливерпулем, Давор Шукер – с Реалом, также он был топ-бомбардиром мундиаля, входил в тройку лучших футболистов мира. На поле выходили президент УЕФА Александер Чеферин, экс-голкипер Шахтера Стипе Плетикоса, Ивица Олич, Алеша Асанович... Словом, собрались крупные игроки нашей страны", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, Хорватия уступила Словении со счетом 1:2, а единственный гол "клетчатых" был забит с пенальти, который заработал именно Срна.

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