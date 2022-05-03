"Я дуже вдячний нашим колегам із Борусії Менхенгладбах, а також всім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної.

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Вдячний УЄФА та Александеру Чеферіну, що в УЄФА є підрозділ, який допомагає нашій збірній готуватися до офіційних матчів. Всі варіанти, які зараз відпрацьовуються, перш за все, є вибором тренерського штабу.

Зараз на стадії затвердження наступні матчі для збірної України. Крім Борусії, буде ще три або чотири поєдинки. Це, скоріш за все, будуть і клуби, і національні збірні", – сказав Павелко в етері Футбол News.

Нагадаємо, першим суперником команди Олександра Петракова у травні будуть саме "жеребці". Матч зі Шотландією відбудеться 1 червня.

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