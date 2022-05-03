"Я очень благодарен нашим коллегам из Боруссии Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной.

Сборная Украины начала сбор перед матчем с Шотландией – Петраков принялся настраивать игроков

Благодарен УЕФА и Александеру Чеферину, что у УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все отрабатываемые сейчас варианты, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.

Сейчас на стадии утверждения будут следующие матчи для сборной Украины. Кроме Боруссии, будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные", – сказал Павелко в эфире Футбол News .

Напомним, первым соперником команды Александра Петракова в мае будут именно "жеребцы". Матч с Шотландией состоится 1 июня.