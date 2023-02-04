"Я прийшов тренуватися з тренером на одне з полів бази, був в екіпіровці Манчестер Сіті. У цей час діти, які займалися десь поруч, проходили і подумали, що я – Рубен Діаш.

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Вони стояли і кричали: "Діаш, це Рубен Діаш" і були дуже щасливі. Я помахав їм у відповідь. Вони, напевно, ще чекали, поки я підійду до них і сфотографуюся. Але я не хотів їх засмучувати тим, що я не Рубен Діаш", – розповів Кухаревич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Микола, який належить французькому Труа, але виступає в оренді за шотландський Хіберніан, нині відновлюється від травми на базі Манчестер Сіті.

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