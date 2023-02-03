Михайло Мудрик дебютував на Стемфорд Брідж. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Фулхем на "Футбол 24", стартував о 22:00. Команда українця прагнула взяти реванше за недавню поразку 1:2, коли Феліш дебютував з вилучення. Два моменти поганої взаємодії Мудрика і Маунта на старті. Спочатку Михайло покотив надто оптимістично, а потім Мейсон банально перетягнув, тож захисник прочитав лінію передачі, не дозволивши українцю скористатись ривком.

Челсі – Фулхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Енцо дебютує ризикованими обіймами з Мітровічем. Серб просив пенальті, але 121-мільйонного чемпіона світу пошкодували. Мудрика кілька разів пристойно накривають ще на половині поля Челсі. Один із подібних епізодів завершився першим ударом. На 10 хвилині Сілва заблокував Декордову-Ріда. Той же Тьягу зробив усе, аби команда Поттера вперше пробила хоча б на 20 хвилині, якщо не рахувати спокійно заблокований дальній постріл Маунта на 18-й. Однак Хаверц зловив класне закидання бразильського центрбека в офсайді, ще й програвши дуель тет-а-тет земляку Лєно.

І знову "дачники" гостріше атакують. Мудрик програє стик, Кукурелья підхоплює, але помиляється. Миттєве переведення Андреасу Перейрі в центр – Кепа ефектно тягне дальній удар. Нічого не виходить у Мудрика. Зате Енцо Фернандес показав свій клас на 32 хвилині. Блискучий пас з глибини, Маунт переводить з лівого флангу в центр, Хаверц дає по горобцях з кількох метрів. Бадіашиль вибив зі своєї половини, той же універсальний німець виборов ударну позицію, проте не влучив у дальній.

Енцо скористався тиском Маунта та Галлахера, відібрав і відразу ж запустив по правому фланзі Зієша – марокканця не вистачило на прицільний удар. Постійно на мить не встигає Мудрик. Досить грубий фол проти Тете (не плутати з тим, що грав за Шахтар), в УПЛ уже б жовте світло перед собою побачив. Зієш втратив володіння в центрі, але партнери відпрацювали так, що марокканець отримав купу простору і виправився розкішним дальнім пасом. Хаверц перекинув голкіпера, однак влучив у стійку.

Mykhailo Mudryk's full Premier League debut by numbers:



45 minutes

0 shots

0 fouls won

0 chances created

0 take-ons completed

0 passes into opp. box



Replaced at half-time... pic.twitter.com/97I5YG25zW — Squawka (@Squawka) February 3, 2023

Мудрик награвся. Уже у перерві українця замінив ще один новачок Мадуеке. Нічого особливо не змінюється. Вілліан сміливо йде на кількох суперників і пробиває не дуже вдало - під статистику для Кепи. Андреас грубо полетів прямою ногою. Щастя Перейри, що встиг зіграти в м'яч, бо VAR був готовий уже радити вилучення. Мадуеке сміливо пішов на кількох суперників, але останній пас міг бути і кращим. Джеймс шукає Ноні на дальній стійці, однак Тете легко читає все.

Перейра і Палінья пробивають з інтервалом у кілька секунд. Португалець нині просто випалює центр поля. Фулхем удвічі частіше контактує з м'ячем у штрафному суперника, ніж Челсі. Мудрик, звісно, міг зіграти краще, але проблема точно не в ньому одному. Мітровіч з центра поля спробував перекинути Кепу – іспанець ледь встиг витягнути з-під поперечини. Енко теж вирішив бахнути здалеку, повз ворота. Соломон міняє Вілліана на 75 хвилині. Легенда Шахтаря замість вінгера, який досі належить "гірникам".

Серія ударів Челсі. Енцо і Галлахер здалеку. Маунт у штрафному. Найкращу ж нагоду, вінець цих зусиль, загубив 12-мільйонний Датро Фофана. Івуарієць отримав блискучий пас від Галлахера, обіграв голкіпера і захисника, але Тім Рім, як справжній капітан, заблокував удар на лінії порожніх воріт. Фулхем сміливо завершує. Ще одна ударна атака гостей. Не вистачає влучності, але в Челсі й того немає. Стерлінг викручує у дальній верхній кут, але снаряд летить надто повільно та зручно для Бернда Лєно. Шостий у таблиці Фулхем продовжує випереджати Челсі (9 місце) на 2 бали.

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